El museu Casa Cristo rep més de 150 visitants amb motiu del Dia Internacional dels Museus

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels museus, Casa Cristo va ser, aquest dissabte, l’escenari d’una experiència sensorial a través dels cinc sentits. La casa-museu va acollir tres visites nocturnes programades, on els visitants van gaudir d’un recorregut per la història de l'Andorra de finals del segle XIX i començaments del XX, en un entorn autèntic i humil. Aquestes visites van gaudir d’un ambient màgic i íntim a la claror de les espelmes, recreant l’espai d’un vespre d’aquella època. A la tercera planta de la casa, els esperava la música en directe del guitarrista David Font, en un espai que volia mostrar com eren els concerts de festa major en un dia plujós.

Font va interpretar diverses peces de música tradicional de finals del segle XIX i principis del XX, amb la idea de transportar el visitant a l’època que l’actual museu era una vivenda tradicional encampadana i fer-ho a través de la música que s’escoltava i es ballava en aquella època a tot el Pirineu.

L'actuació va anar acompanyada d’un tast de productes tradicionals, el vi ranci i la coca de pa, la llum de les espelmes i les olors típiques de la zona que es podien gaudir embolcallades per uns petits pots de vidres perquè els visitants les descobrissin durant la visita. En total, 40 minuts de visita que van aconseguir traslladar el visitant a l’època original del museu. Un viatge en el temps a través dels sentits.

Amb aquesta iniciativa es pretén obrir les portes dels museus i fer difusió del patrimoni cultural i etnogràfic de la parròquia d’una manera original i atractiva, més lúdica i oberta a un públic molt més ampli.

Destacar que durant tota la jornada es van obrir les portes dels museus de tot Andorra, impulsat per la Taula de museus i on el museu Casa Cristo es va sumar a aquesta iniciativa amb visites d’entrada gratuïta durant tot el dia. En total, més de 150 persones van gaudir d’aquesta experiència i van poder viatjar en el temps.