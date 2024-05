Apropant i connectant cultura: La Xarranca presenta Circul'art i col·laboracions internacionals amb Seix

Si a Andorra existeix algun far de l'expressió artística aquest és, sens dubte, La Xarranca. L'associació dirigida actualment per Mar Garcia que ha enriquit la vida cultural del país des de 1992, actuant com a nexe d'unió dels artistes del Principat tot promovent projectes artístics, com l'actual joia de la corona: el Circul'art. Un projecte ja consolidat que va néixer fa quatre anys i que té com a objectiu apropar la cultura a tota la població andorrana tot oferint la possibilitat de tenir una obra d'art per un temps determinat a través d'un senzill abonament. "Sempre està ple! La gent participa, repeteix i vol tornar-hi", celebrava Garcia. "És una iniciativa fantàstica ja que hi participen persones, col·legis i empreses. Creiem que és una manera excel·lent de donar a conèixer els artistes del país i de permetre que la gent tingui una obra d'art a un preu molt mòdic!", assenyalava Garcia, qui recordava l'experiència al Col·legi Espanyol Maria Moliner, on joves van tenir l'oportunitat de conèixer els artistes participants.

En preguntar-li pels inicis d'aquest projecte, Garcia revela que no van seguir cap model existent, sinó que van identificar una realitat i la van aprofitar: el fet que cada vegada es compren menys obres d'art i hi ha més gent que les lloga. "El més difícil sempre és començar. És complicat organitzar la primera edició d'un festival i crear un projecte de zero, però creiem que cada vegada és més conegut", apuntava la presidenta de La Xarranca, qui celebrava que molta gent ha quedat tan satisfeta fins al punt que després de finalitzar el circuit, ha acabat comprant l'obra. "De moment, tenim tres circuits de quatre obres. Això significa que una mateixa persona o espai acull quatre col·leccions diferents durant l'edició", relatava. "Havíem pensat en ampliar el festival amb una secció de gran format, però és complicat perquè moltes cases no tenen prou espai", assegura Garcia, que destaca la qualitat de les obres com un dels punts forts de Circul'art. Això es manté amb la participació d'un jurat extern, com van ser-ho l'Aurora Baena i el galerista Carles Teixidor durant l'última edició.

Ara bé, l'activitat de La Xarranca no es limita al Circul'art ja que, tal com explica Garcia, l'associació té altres projectes en marxa, com la temporada d'obres que acollirà l'espai creatiu l'Institucional amb noms com l'Alfons Valdés, l'Antoni Julià, l'Ana María López i en Rafa Contreras. "També participarem en un intercanvi cultural amb Seix, on dos artistes de La Xarranca representaran la creació artística d’Andorra. Hem rebut una invitació i, a la vegada, hem convidat dos artistes de Seix perquè vinguin aquí", informava Garcia. "Nosaltres viatjarem a Seix al juliol i ells ens visitaran a l'agost. Tant els artistes com les seves obres seran presentades, i les obres estaran disponibles per a la compra", afegia la presidenta, qui també comentava que des de La Xarranca estan treballant en la possibilitat d'acollir un parell de projectes més amb la col·laboració dels comuns, informa l'ANA.