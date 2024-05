El Comú d'Escaldes-Engordany entrega un xec solidari de 534 euros a Unicef

El Comú d’Escaldes-Engordany ha entregat un xec de 534 euros a Unicef Andorra. Una xifra que prové de la recaptació en la venda de llibres de segona mà que va realitzar la biblioteca comunal durant la fira de Sant Jordi que es va celebrar a la plaça Coprínceps. Cada any, la biblioteca d’Escaldes-Engordany, posa a la venda, a un preu de dos euros, llibres provinents de donacions de particulars i del fons de la mateixa biblioteca amb l’objectiu d’entregar tots els beneficis econòmics a una associació sense ànim de lucre del país.

Per El Periòdic

