Handball School recull 350 euros amb l'activitat solidària a l'Illa Carlemany

La recaptació es distribuirà de la següent manera: una part donarà suport al programa de salut mental de Handball School, una iniciativa que busca proporcionar suport psicològic i emocional als joves esportistes; l'altra es destinarà a la Fundació Agua de Coco, que continua treballant per millorar les condicions de vida dels nens a Toliara a través de l'handbol i altres projectes educatius.

"Estem molt agraïts pel suport rebut durant aquest cap de setmana. La solidaritat de la societat és fonamental per continuar amb els nostres projectes, especialment aquells que se centren en la salut mental i el desenvolupament dels nens a través de l'esport", va declarar el portaveu de Handball School.

L'activitat es va desenvolupar al llarg del dissabte i el matí del d'aquest diumenge, permetent que el públic conegués de prop l'handbol d'Andorra. Durant aquests dies, els visitants van poder participar en l'activitat de Tirs Solidaris i conèixer més sobre les iniciatives solidàries que Handball School duu a terme tant a nivell local com internacional.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació