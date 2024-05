Rescat d'un noi a la via ferrada de Sant Vicenç d'Enclar

El Grup de Rescat de Muntanya del Cos de Bombers i Heliand han intervingut aquest diumenge per a rescatar un jove a la via ferrada de Sant Vicenç d'Enclar, segons han anunciat els Bombers a les seves xarxes socials. El jove ha patit una lesió a la mà, que li ha impedit continuar amb l'escalada, i ha hagut de sol·licitar ajuda als serveis d'emergència. Un cop s'ha dut a terme l'evacuació amb l'helicòpter, el jove ha estat traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on ha rebut atenció mèdica per la seva lesió.