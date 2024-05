L’Andorra HC assoleix la fita i puja a Primera Catalana

Encara amb una jornada per disputar-se, la visita que faran a Mollet del Vallès, l’Andorra HC ha assolit l’objectiu de la temporada, l’ascens a Primera Catalana. La fita l'han aconseguit amb un empat a tres contra el Caldes, però sabent que era suficient perquè l’Igualada havia perdut a la pista de l’Orkla. Els de Jordi Garcia han sortit a per totes, però els visitants, quarts a la classificació, els han complicat les coses. De totes maneres, els gols de Nil Castellví, Javier Patau i Sam Key han estat suficients per proclamar als andorrans campions de la categoria i convertir-se en equip de Primera Catalana.