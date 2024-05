Jordi Garcia, nou seleccionador absolut d'hoquei patins

La Federació Andorrana de Patinatge (FAP) ha anunciat la designació de Jordi Garcia com a nou seleccionador absolut d'hoquei patins i l'encarregat de preparar el World Skate Games Italia 2024, que es durà a terme aquest mes de setembre a Novara. Després d'un exhaustiu procés d'anàlisi intern, des de la FAP s'ha optat per escollir Garcia a causa de la seva trajectòria professional i a la seva bona predisposició per continuar avançant en el projecte de l'entitat, tot confiant en els membres que el conformen.

El nou seleccionador ha demostrat la seva capacitat per liderar equips professionals, han apuntat, i amb una llarga carrera, tant com a jugador com a coordinador d'equips de base (ha estat a Sant Feliu de Codines, el Manlleu, el Manresa o el Cadí) i com a tècnic, ara pren les regnes de la selecció absoluta sènior masculina amb l'objectiu de conquerir nous èxits.

Des de la junta directiva han agraït el compromís de Manel Rubio dins de la federació i han anunciat que seguirà com a director tècnic d'aquesta disciplina a més de ser el seleccionador dels equips de base.