Irineu Esteve continua el tractament d'esquena mentre s'entrena a Font Romeu

L'esquiador de fons, Irineu Esteve, combina les seves sessions de preparació de pretemporada entre Font Romeu i Andorra. Durant el seu dia a dia alterna diverses fases d'entrenament i descans, amb sessions de 'rollerski', carrera a peu, bicicleta i gimnàs. Tot mantenint el tractament de l'esquena que, a llarg termini, haurà d'acabar amb les molèsties que ha arrossegat aquesta passada temporada.

Els primers entrenaments d'aquesta pretemporada estan sent bastant suaus a Font Romeu, alternant dies amb més intensitat, però especialment creant la base física "amb sessions de volum en zona 1, aprofitant també per millorar aspectes tècnics i no forçar la màquina massa", explicava Esteve. I referent al seu tractament de l'esquena, està "evolucionant bastant favorablement", va afirmar.