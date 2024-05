Detingut per agredir sexualment la parella i coaccionar-la a no denunciar

Josefina Soffia Pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest

Segons informen des del Cos de Policia, l'home hauria mantingut relacions sexuals no consentides amb la seva parella i, posteriorment, l'hauria coaccionat a no denunciar els fets davant les autoritats.

La Policia va detenir aquest diumenge un home resident de 42 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i la llibertat sexual.

Per El Periòdic

