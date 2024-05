Catalunya, el Gran Premi 'de casa' per a Cardelús

El Campionat del Món de Moto2 torna aquest cap de setmana i ho fa amb el Gran Premi de Catalunya, que per a Xavi Cardelús és la cita 'de casa'. Així, el pilot de Fantic Racing afronta aquesta sisena cursa del curs en plena trajectòria ascendent després de visitar els circuits de Jerez i Le Mans on, pas a pas, ha anat escurçant les diferències respecte als pilots més ràpids de la categoria i millorant el seu pilotatge.

"El més important d’aquest cap de setmana tornarà a ser continuar treballant com ho he fet al llarg dels últims dos grans premis i no deixar de millorar en l’estratègia de treball i en el meu pilotatge", explica l'andorrà fent referència a les expectatives del cap de setmana. "Cada cop estic més a prop dels pilots que ocupen els primers llocs de la categoria i això és el més important perquè demostra que estem progressant", afegeix.

Cal destacar que un altre factor positiu de Cardelús abans de la cursa al Circuit de Barcelona-Catalunya és la seva referència en la darrera visita al traçat, i és que la temporada passada, competint en el Campionat d'Europa de Moto2, va vèncer la primera carrera i va finalitzar tercer en la segona. "Les perspectives són bones, però sense el màxim esforç no serveixen de res, així que toca seguir donant-ho tot i millorant cada vegada que surti a pista", finalitza el pilot.

Els entrenaments es faran en els horaris habituals, a les 09.50 i 14.05 hores el divendres, i a les 09.25 i 13.45 el dissabte. La cursa de diumenge està programada a 21 voltes i començarà a les 12.15 hores.