L'Andona Racing, tercer en la classificació per equips de la Speed Republik

La Copa Catalana Speed Republik de Lleida va finalitzar amb l'Andona Racing classificat com a tercer millor conjunt després d'una dura cursa a 20 voltes en un circuit de 2,5 quilòmetres. A més, quatre ciclistes de l'equip tricolor van finalitzar dins el top10 en Elit. Pel que respecta a la cursa, en el seu tram final es va formar una escapada amb cinc corredores de la UPV i el Massi-Tactic, fent que les pirenaiques no hi arribessin i es quedessin tallades.

Anna Albalat va ser 6a (5a en Elit), mentre que Raquel Balboa i Sílvia Zúñiga van assolir la 10a i l'11a plaça de la general respectivament (setena i vuitena en Elit). Per la seva part, Laia Sebastià va tancar amb la 16a posició general i 9a en Elit, i Miren Miquel va ser 23a i 12a en Elit. D'altra banda, des d'Andona Racing van voler posar en valor la feina de la Júnior Ares Rovira (4a en aquesta categoria), la constància d'Esther Piquer que, tot i no tenir bones sensacions, "va ajudar les seves companyes dins de la cursa", i de Keren Potash (Màster).