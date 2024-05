Una sortida de pista deixa sense opcions a Vinyes i Mercader

Joan Vinyes-Jordi Mercader, als comandaments del Hyundai i20 Rally2, no va poder culminar amb èxit la seva participació en el quart Rally de tierra Reino de León, segona prova vàlida per a la Copa d’Espanya de l’especialitat (CERT) de la present temporada. El motiu, una sortida de pista a l'inici de la tercera secció que els va fer abandonar. "La pluja que ha caigut les darreres hores ha deixat les pistes en un estat lamentable. La reacció del Hyundai preparat per Rtechnology, en aquestes circumstàncies, ha estat incontrolable", va lamentar l'andorrà, que en aquell moment se situava en la tercera posició scratch.

Pel que respecta al cap de setmana, cal recordar que els organitzadors de la cita van preparar per al dijous un test privat en el qual la dupla del Team Rallycar va prendre part. El test es va disputar entre les 09.00 i les 13.00 hores en una especial de quatre quilòmetres, amb la localitat de Cuadros com a centre neuràlgic, i es va tancar amb Vinyes asserint que l'objectiu s'havia complert. "He agafat ritme després de dos mesos sense situar-me al volant del Hyundai", va esmentar el pilot, afegint que la prova de dijous els va servir per "adaptar-nos a unes pistes que en general són estranyes, amb molta pedra solta, que llisquen molt i molt trencades".

Amb una pluja totalment protagonista, Vinyes-Mercader van completar el TC (4.220 metres) parant el crono en 2’41”553, a la vuitena posició entre els 20 pilots que van disputar l’especial.

Ja en la cursa, els pilots de Hyundai Andorra van completar la primera passada al bucle inicial (dues cronometrades) en quarta posició de la classificació absoluta, però més distanciats del previst dels rivals directes. A la primera assistència van fer un canvi que va resultar decisiu per millorar: "Hem sortit amb pneumàtics massa durs... hem canviat per un compost més tou, estic convençut que anirà millor". Va encertar de ple. Van acabar la primera part del ral·li en posició de podi (tercer lloc) amb opcions de millorar i, sobretot, amb distàncies més folgades amb els rivals que venien per darrere. Tot i això, no van poder continuar amb la progressió quan semblava que com a mínim podien repetir el segon lloc del curs passat.

La Copa d’Espanya de Ral·lis de terra torna a tenir una aturada de dos mesos fins a la disputa de la següent prova. Els dies 19 i 20 de juliol la cita serà a Arrecife, a l’illa de Lanzarote, per disputar el Ral·li dels Volcans.