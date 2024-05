Creand Fundació i TRANA ofereixen una conferència sobre el deteriorament cognitiu en l’esclerosi múltiple

L'Associació TRANA Esclerosi Múltiple i Creand Fundació organitzen una conferència col·loqui sobre el deteriorament cognitiu que causa aquesta malaltia. Tot amb motiu del dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que se celebra el 30 de maig, i coincidint amb el 30è aniversari de la creació de l'associació.



La neuropsicòloga, Carolina Cerqueda Santacreu, i el doctor en neurologia i director mèdic de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Lluís Ramió i Torrentà, portaran a càrrec la sessió. L'acte tindrà lloc el dia 27 de maig, a les 18.30 hores, a l'edifici Creand. Per assistir és necessari una inscripció que es pot fer trucant al telèfon 888 888.



El contingut principal de la sessió és abordar quins són els símptomes dels dèficits cognitius en l'esclerosi múltiple, com poden afectar la vida quotidiana de les persones que ho pateixen i quins són els factors que influeixen en aquesta afectació. A més, ambdós professionals explicaran que actualment la rehabilitació cognitiva és el tractament que ha demostrat ser més eficaç per millorar aquesta afectació i reduir-ne l'impacte en l'evolució i la qualitat de vida de les persones afectades.



L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune i neurodegenerativa del sistema nerviós central. Avui dia, és la principal causa de discapacitat d'origen neurològic en adults joves. La simptomatologia i la discapacitat associada a la malaltia són tant físiques com cognitives i té un impacte molt important tant en les persones afectades com en el seu entorn personal, familiar, laboral i social. El deteriorament cognitiu és una complicació comuna en l'esclerosi múltiple que afecta aproximadament el 70% dels pacients. L'afectació cognitiva és el principal motiu pel qual, al cap de 10 anys, la majoria de les persones afectades han d'adaptar la seva activitat laboral o fins i tot deixar de treballar.