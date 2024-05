La Festa de la Joventut torna al Parc Central

La Festa de la Joventut d'Andorra la Vella, més coneguda com la JUVE, es tornarà a celebrar al Parc Central, l'escenari tradicional on sempre s'havia dut a terme aquest esdeveniment dedicat als joves de la parròquia. Segons informa l'ANA, així ho han anunciat aquest dimarts la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d'Andorra la Vella, Maria Nazzaro, i el dinamitzador del Servei de Joventut d'Andorra la Vella, Òscar Gabà.

La JUVE, que va tornar a celebrar-se l'any passat després de tres anys, enguany comptarà amb la col·laboració de 13 entitats i tindrà lloc el dissabte 1 de juny des de les 16.00 fins a les 00.00 hores de la nit. La intenció és “recuperar la Festa de la Joventut tradicional tal com era abans, un dia per als joves i amb les seves pròpies idees” ha assenyalat Nazzaro, qui ha subratllat que precisament s'ha programat durant un cap de setmana diferent del de la Festa del Poble per destacar-ne la rellevància.



Quant a l'activitat principal de la festa, Gabà ha explicat que serà la tradicional gimcana per a diferents escenaris de la parròquia. Aquesta comptarà amb les categories ‘Pikachu’ (de 12 a 15 anys) i ‘Raichu’ (de 16 a 20 anys), i en les quals els participants tindran la possibilitat de guanyar diversos premis, des d'experiències esportives, fins entrades pel Bowling o Port Aventura. L'objectiu és fer una festa popular i accessible a tothom, i també “ens agradaria recuperar l'expectació que generava en temps passats, on tothom sabia què era i on tots els joves l'esperàvem i volíem participar-hi” ha assegurat la consellera de Joventut.

El pressupost per a la JUVE d'enguany és de 40.000 euros, tal com ha explicat Gabà. Entre les diverses activitats hi haurà un fotomaton, jocs d'animació, maquillatge i actuacions musicals amb la participació d'artistes del país com Carla Iglesias, K2K o Esca, entre d'altres. També hi haurà i una batalla de galls en català organitzada per ‘Catalunya Freestyle’.