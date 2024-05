Minoves és nomenat nou rector de la Universitat d'Andorra

Juli Minoves ha estat nomenat nou rector de la Universitat d'Andorra i rellevarà Miquel Nicolau després de nou anys liderant la institució. Minoves ha assumit el càrrec amb la determinació de promoure el diàleg i l'externalització com a eixos centrals. En aquest sentit, el nou rector ha destacat la importància de la comunicació en aquest període de “transició”, deixant clar que és “un moment per parar i pensar una mica com afrontarem el programa” amb l'objectiu d'assolir “un model de cogestió” durant els pròxims cinc anys. Pel que fa a l'externalització, la finalitat és atreure més estudiants estrangers i convertir la universitat en un “referent” internacional. Tanmateix, ha reconegut que “hi ha petits problemes que s'han de solucionar en aquest aspecte i que s'han de treballar amb el Govern”.

Al mateix temps, el nou rector també ha fet menció dels projectes de millora que s'estan duent a terme, com l'ampliació del campus de la universitat a l'antiga fàbrica Reig i la residència dels estudiants, la qual s'està treballant paral·lelament amb el Comú de Sant Julià de Lòria. Així mateix, ha expressat la seva il·lusió per l'impacte positiu que l'Acord d'associació amb la Unió Europea podria tenir per al país, i com la universitat “tindrà més oportunitats integrant-se en aquest gran marc europeu en l'ensenyament superior”.



Qüestionat pel malestar en l'elecció del càrrec que ell ocupa, Minoves ha reiterat la importància del diàleg. No obstant això, ha plantejat la celebració d'una reunió amb els altres candidats “per veure totes les idees que portaven”, ja que considera que “n'hi havia de molt bones”. A més, considera aquesta trobada com una oportunitat per crear “unitat” i “tirar endavant la universitat”.



Per la seva part, el cap de Govern, Xavier Espot, ha elogiat la tasca executada per Nicolau durant aquests nou anys, destacant l'increment de formacions, l'externalització i l'augment del prestigi de la universitat. Espot també ha valorat positivament el nomenament de Minoves, ressaltant la seva trajectòria professional i el seu profund coneixement de les institucions andorranes i de l'àmbit universitari. Segons el cap de Govern, el nou rector pot “aportar un valor afegit” en aquest nou context, especialment amb el possible Acord d'associació amb la Unió Europea i l'adopció dels programes europeus per als estudiants del país.