La Comissió d’habitatge del PS es reunirà amb les entitats afectades per la problemàtica

Eva Calero es converteix en la portaveu de la Comissió d’habitatge engegada pel partit socialdemòcrata. Així ho ha anunciat avui al vespre la pròpia formació, la qual ha posat en relleu l’objectiu principal del projecte: ser una eina per traslladar propostes i solucions al Govern. «La Comissió treballa per ser un canal de comunicació entre els agents civils i altres d’acció», ha indicat Calero, qui des de principis d’any forma part de la militància dels socialdemòcrates, a més de ser membre activista de la plataforma Coordinadora per un habitatge digne.

La intenció ara, segons ha apuntalat Calero, és començar a contactar amb les entitats prioritàries per poder acordar una reunió en la qual tractar els punts més rellevants de la problemàtica. «Ens agradaria reunir-los a tots en una mateixa taula», ha manifestat la primera secretària del PS, Marta Pujol, passant a citar algunes de les entitats amb les quals esperen poder trobar-se, com són l’AGIA, l’APBI o la mateixa Coordinadora. «Volem fer trobades amb totes les entitats, des de l’activisme social a associacions de propietaris», ha afegit la nova portaveu.

Així i tot, els membres de la Comissió es mantenen encara a l’espera de rebre el Projecte de llei anunciat per Govern fa unes setmanes, el qual podria arribar a «precipitar-ho tot una mica». En aquesta línia, Pujol ha volgut deixar clar que la intenció envers aquesta nova Llei és que «les esmenes no sorgeixin només del grup parlamentari, sinó també d’aquesta tasca que es farà a la Comissió».

De moment, aquesta darrera continuarà amb el calendari marcat fins ara, en el qual han dictat dur a terme una reunió mensual. En ella, participaran els 13 membres que la conformen, tot i que avui només hi han pogut ser presents set d’ells. D’aquesta manera, en aquesta primera s'ha acordat l’inici de les trobades amb associacions de propietaris i llogaters, per tal de recollir les opinions i conclusions que tenen ambdues parts sobre la Llei òmnibus anunciada pel Govern.