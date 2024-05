Juanjo Padrós ha estat designat Cap d'Operacions de la Unió Europea de Taekwondo

El director de la Federació Andorrana de Taekwondo (FATKD), Juanjo Padrós, ha estat designat per la Federació Europea de Taekwondo com a Cap d'Operacions (COO) de la Unió Europea de Taekwondo (European Taekwondo Union en anglès, sota les sigles ETU).

En aquest sentit, l'andorrà, que actualment és membre de l'executiva de l'ETU com a auditor esportiu, va presentar un pla al president d'aquesta, Athanasios Pragalos, per modernitzar-la amb nous serveis i campionats a més d'un pla per digitalitzar-la. La proposta va agradar molt i Pragalos va donar el vistiplau i els poders a Padrós per executar el pla presentat.

Cal destacar que l'actual president de la FATKD ha implementat moltes iniciatives al taekwondo europeu, com poden ser el sistema actual de tarifes d’inscripcions a campionats, el nou uniforme olímpic, el casc amb màscara electrònica o el nou format per a l’europeu dels Petits Estats, entre altres.

Segons han apuntat des de la federació andorrana, amb aquesta nominació estan convençuts que el Principat es beneficiarà d'alguna iniciativa de Padrós, que entre d'altres preveu estades d'alt nivell europees.