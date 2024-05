La FAG enceta avui la participació en el Campionat Europeu de Gimnàstica Rítmica

Josefina Soffia Pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest

En aquest sentit, aquest dimecres prendran part Lia Puigdemasa i Noa Lepoix. La primera participarà en pilota (11.39 hores) i cèrcol (13.00 hores), mentre que la segona ho farà en maces (12.06 hores) i cinta (12.33 hores). Per la seva part, Berta Miquel competirà demà amb cèrcol (14.48 hores) i pilota (15.42 hores), i divendres amb maces (09.33 hores) i cinta (10.27 hores).

Les gimnastes de la selecció nacional de rítmica de la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) ja es troben a Belgrad (capital de Sèrbia) per participar en la quarantena edició del Campionat Europeu de Gimnàstica Rítmica. Ahir van tenir lloc els entrenaments oficials i avui les competicions donen el tret de sortida.

Per El Periòdic

