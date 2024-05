'Petxa': "Ens vèiem a 1a RFEF i el gol de 'Karrika' ens ha donat un plus d'il·lusió"

Amb peu i mig fora del futbol professional, l'FC Andorra va salvar el passat dissabte el primer 'match-ball' per mantenir momentàniament la permanència a LaLiga Hypermotion. Com es mereix la categoria, hi va haver tensió fins al darrer minut, quan la diana de Jon Karrikaburu va donar els tres punts als seus. "Ens vèiem a 1a RFEF i el gol de 'Karrika' ens ha donat un plus d'il·lusió per afrontar el duel contra l'Oviedo amb més ganes", ha esmentat aquest matí Alexander Petxarroman 'Petxa'.

La victòria contra el Burgos, doncs, va arribar per als de Ferran Costa com una vida extra, tot i que la carambola que necessiten encara per quedar-se a Segona Divisió és prou complicada. "Afrontem aquesta setmana com les darreres, amb ganes i sabent que hem de fer la nostra feina i esperar, ja està", explicava el lateral del conjunt tricolor. Així, als pirenaics només els serveix treure els tres punts en els dos darrers duels que queden, i resar perquè els seus rivals de la zona vermella, juntament amb l'Osca i el Mirandés, sumin el menys possible.

Tot i això, el basc considera que aquestes dues últimes jornades de lliga són una barreja de futbol i d'il·lusió: "Sabem que per vèncer hem de fer les coses moltes coses bé, i tenim també la petita esperança que surtin els resultats que s'han de donar per poder estar al darrer partit de lliga amb opcions de salvar-nos". Serà diumenge vinent, contra el Racing de Ferrol, a les 18.30 hores a l'Estadi Nacional.

El segon 'match-ball' per als del Principat tindrà lloc aquest diumenge, també a les 18.30 hores, contra un Oviedo actualment sisè i que depèn d'ell per mantenir-se en places de play-off. Els del català Luis Miguel Carrión arriben després de perdre amb polèmica arbitral a Cornellà, i aniran amb tot per endur-se el triomf en el seu darrer matx del curs al Carlos Tartiere. "Sabem que a casa són molt forts", ha indicat 'Petxa', afegint que els tricolor han de plantejar el partit igual que el de la visita a l'Espanyol i sabent que "som capaços de competir amb qualsevol".

Cal destacar que els asturians i els andorrans s'han vist les cares en tres ocasions, i en totes elles ha estat l'FC Andorra qui s'ha endut la victòria. La primera en l'obertura del curs passat, que va finalitzar 0-1 amb un gol de Pau Casadesús a l'afegit i amb 'Petxa' com a millor jugador del partit, i la segona a la tornada de la mateixa competició, al Nacional, amb un 3-1 a favor dels d'Eder Sarabia. Aquesta temporada, en la jornada sis, l'FC Andorra també es va endur els tres punts contra l'Oviedo amb un gol de penal de Julen Lobete al minut 81.

En darrer lloc, cal apuntar que el lateral de Sant Sebastià tornarà a la convocatòria de Costa després de dos partits de sanció: "Des de fora es passa pitjor que a dins, ara estic amb ganes d'ajudar l'equip i fer les coses bé".