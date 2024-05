Jessica Pieri no pot continuar i envia a Vicky Jiménez als vuitens de Otocec

El calendari de Vicky Jiménez pels ITF continua a Otocec (Eslovènia), on fins diumenge 26 es disputa el torneig W50K Krka Open. La tricolor, que entra com a cap de sèrie número set, ha jugat aquest dimecres al matí el primer matx de la cita després de rebre un 'bye' en primera ronda. La seva contrincant, la italiana Jessica Pieri, no ha pogut finalitzar el partit i s'ha retirat passats dos minuts del segon set.

La primera mànega ha anat per la via ràpida, encara que s'han disputat diversos punts a mínim sis jocs. El marcador veia les taules fins a l'1-1, i, tot i que Pieri ha tingut dues ocasions de trencament de servei, Jiménez ha aixecat amb creixes un 40-15 que s'ha acabat emportant. A partir d'aquest moment, ha sigut un carrusel de punts a favor de la tenista nacional, que ha acabat tancant el set en 40 minuts. La dinàmica es mantenia a la represa, on la pirenaica guanyava el primer punt amb un joc en blanc al rest i Pieri donava per tancada la seva participació al campionat eslovè en retirar-se del partit.

Així doncs, Jiménez ja és a vuitens de final i s'enfrontarà demà a l'eslovena Pia Lovric (número 491 del món), que aquest migdia ha vençut a la grega Martha Matoula (número 330 del món), informa l'ANA.