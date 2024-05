El cas del jove empresonat per tinença de CBD arriba al Tribunal Constitucional

La defensa del jove empresonat per tinença de CBD ha presentat aquesta setmana un recurs al Tribunal Constitucional al·legant irregularitats en el procés judicial que han mantingut un jove privat de llibertat des del mes de setembre.

El jove, monitor d’esquí i resident al país, fa vuit mesos que està a la presó i va ser detingut per possessió de CBD, un component del cànem que no té efectes psicoactius, però que a vegades es confon amb el THC, substància psicotròpica de la marihuana. La seva defensa ha sostingut des del principi que el producte confiscat no conté THC en concentracions il·legals i ha denunciat la manca de proves concloents per mantenir el jove empresonat a la Comella.

Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la família del jove ha adquirit un test de detecció de drogues a França amb la intenció de fer que es duguin a terme les proves que, segons expliquen, haurien d’haver estat fetes en el moment de la detenció. Les mateixes fonts detallen que «aquestes proves podrien demostrar que no s’ha infringit la llei». Per ara, la defensa no ha presentat aquestes proves, però en cas de fer-se el test a la mostra, es podria demostrar el que la família i el jove han sostingut des d’un primer moment i és que es tracta de CBD.

El recurs presentat per la defensa al Tribunal Constitucional se centra en la suposada vulneració de drets fonamentals. Tal com denuncia la família del jove en presó provisional, el fet de no dur a terme les proves de detecció des del primer moment, ha compromès el procés judicial. Per aquest motiu, esperen que el TC admeti a tràmit el recurs i estudiï les al·legacions presentades per la defensa.

Arran de la mediatització del cas, el Govern va recordar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del passat 15 de maig que la venda de CBD vegetal al país és il·legal i Salut va enviar una nota informativa als establiments del país que el comercialitzen. Tot i així, tal com denuncia la família del jove, fins fa pocs dies a alguns establiments del país es podia comprar CBD i en aquests casos només es va enviar una nota informativa i podria arribar a alguna sanció, mentre el jove continua privat de llibertat.