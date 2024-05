El canvi de gespa de l'Estadi Nacional es farà entre l'agost d'enguany i el de l'any vinent

El Govern ha aprovat l’obertura del concurs públic per contractar una empresa per dur a terme el canvi de gespa de l’Estadi Nacional i substituir l’actual sistema natural-hybrid per un artificial de màxima qualitat. L’objectiu d’aquest treball és, tal com ha apuntat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, poder donar resposta a les necessitats de major ús i de polivalència de les instal·lacions i d’aquesta manera acollir entrenaments i competicions esportives de futbol i de rugbi. Un dels requisits que estableix el concurs de licitació és que el sistema de gespa artificial disposi dels certificats FIFA Quality Pro i World Rugby per tal d’acollir amb total garantia els entrenaments i competicions tant nacionals com internacionals d’aquests dos d’esports. El Ministeri de Cultura i Esports, encarregat de la gestió d’aquestes instal·lacions, es reserva que el canvi de gespa es pugui fer entre l’agost del 2024 i l’agost del 2025 en funció del calendari esportiu i de les necessitats que hi pugui haver.