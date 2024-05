Es nomenen tres nous bombers en període de formació

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, el nomenament de tres bombers de nivell C1 en període de formació, mitjançant la cobertura d’una jubilació i de dues places de nova creació. Així doncs, tal com va explicar el ministre portaveu, Guillem Casal, els tres efectius seleccionats provenen del procés de selecció del juny del 2023, en el qual van quedar en situació de reserva de plaça.

D’altra banda, el Consell de Ministres també ha donat llum verda al nomenament de dos oficials de bombers de nivell B2, mitjançant concurs intern, en període de formació per una durada màxima de sis mesos. Finalment, aquest dimecres s’ha aprovat el nomenament de quatre sotsoficials de bombers de nivell B4 en període de formació per una durada màxima, com en el cas anterior, de sis mesos. Tots ells han superat positivament un concurs de mobilitat interna.