El Govern atorga 69.970 euros de subvencions a entitats sense ànim de lucre

El Govern ha aprovat l’adjudicació de les subvencions del 2024 a entitats sense ànim de lucre que duen a terme projectes o activitats en l’àmbit social. El total de subvencions concedides per l’Executiu ascendeix a 69.970,98 euros, repartits entre vuit entitats que han presentat 11 projectes diferents.

Entrant en detall, l’Associació AUTEA ha rebut 1.534,14 euros pel programa Junts, una iniciativa que pretén desenvolupar accions pel gaudir del temps lliure dels infants i adolescents amb TEA. També ha rebut 964,69 euros pel projecte Servei d’Atenció a la Maternitat i 1.638,37 euros pel programa de Rehabilitació Cognitiva i Funcional, amb l’objectiu d’enriquir l’atenció psicològica en els programes d’atenció de l’entitat.

L’Associació de Malalties Minoritàries (AMMA) ha rebut una subvenció de 7.514,71 euros. L’entitat Gossos ha rebut 1.308,58 euros pel programa social de gossos per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, l’Associació Marc GG ha rebut 7.952,30 euros pel projecte d’ajuda de pèrdua d’un ésser estimat.

Per la seva part, Creu Roja Andorrana ha rebut 14.250 euros per a les activitats socioculturals destinades a usuaris del servei de Teleassistència.

L’entitat Projecte Vida ha rebut 2.690,09 euros per dur a terme una campanya de sensibilització i divulgació de l’estigma social de les addiccions, així com 9.977,63 euros pel projecte de Grups d’Ajuda Mútua que s’adreça a persones amb problemes addicció i el seu entorn.

L’Associació Trana-EM pel Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius a Andorra - Esclerosi Múltiple ha rebut 12.682,13 euros pels tallers multidisciplinaris, centrats en qüestions neurocognitives, de ioga adaptat i de teràpia ocupacional. Finalment, l’Associació de Discapacitats Visuals i Auditius d’Andorra (ADVAA) ha rebut 9.458,34 euros pel projecte ‘formació especial per a l’autonomia de les persones amb discapacitat visual i sordceguesa’.