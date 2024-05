La Batllia analitzarà les mostres de CBD comissades al jove empresonat

Després de molts intents i d’insistència per part de la defensa del jove empresonat des de fa vuit mesos per possessió de CBD, la Batllia ha acceptat analitzar les mostres que es van comissar al jove. Recordem que la seva defensa ha sostingut des del primer moment que el producte confiscat no conté THC en concentracions il·legals i ha denunciat la manca de proves concloents per mantenir el jove empresonat a la Comella.

L’advocat de la defensa ha recordat en declaracions a EL PERIÒDIC que ja en el seu dia van aportar una prova privada del producte pel fabricant i que ja s’havia analitzat i donava per sota del 0,2% de composició en THC. Tot i això, no deixava de ser una prova d’una de les parts i per aquest motiu la defensa volia que es dugués a terme una anàlisi separada encarregada per la Batllia.

En aquest sentit, l’advocat ha celebrat que «finalment, han accedit després d’haver-nos-ho refusat un primer cop, i ara queda esperar el resultat», ha manifestat, tot detallant que aquest dijous van rebre la notificació que s’havia designat un laboratori i a partir d’aquí caldrà veure quin és el resultat de la prova. Un procés que creu que ho tramitaran d’urgència, ja que hi ha una situació d’una persona que està en presó preventiva.

Paral·lelament, tal com va avançar EL PERIÒDIC, la defensa ha presentat aquesta setmana un recurs al Tribunal Constitucional al·legant irregularitats en el procés judicial, les quals han mantingut un jove privat de llibertat des del mes de setembre.