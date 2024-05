El compte enrere pels Jocs dels Petits Estats: 365 dies

Avui, 27 de maig, resta tot just un any per donar el tret de sortida als Jocs dels Petits Estats que acollirà Andorra l'any vinent. Així, aquest matí, a la Plaça Centre de Negoci d'Andbank, ha tingut lloc la inauguració d'aquest any previ a l'inici de la cita amb la presència del president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí; de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i del president del Comitè Organitzador, Xavier Espot Miró, així com representants dels comuns i de les federacions que hi prendran part.

"Arribem bé i amb molta il·lusió perquè fa 20 anys que Andorra no organitza els Jocs, i amb aquests anys el Principat ha canviat molt", ha esmentat Bonell, qui ha afegit que aquelles persones que vinguin i haguessin participat llavors veuran moltes diferències, "començant per les nostres instal·lacions". Precisament sobre les infraestructures, se li ha demanat posteriorment si pot perillar que no s'arribi a temps amb alguna com la millora de l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila: "Des del Comitè Organitzador s'havien previst algunes millores de cara l'atletisme, em consta que el Comú d'Andorra la Vella hi vol fer millores per arribar a temps a l'esdeveniment, i veurem si podem col·laborar-hi", ha assenyalat la ministra.

Per la seva part, Espot Miró ha comentat que aquest any que queda per la cita servirà per polir detalls i "posar-los a lloc". També ha assenyalat que tenen una previsió de participants que no baixarà de les 1.200 persones, i confia que la delegació andorrana sigui d'entre 150 i 180 esportistes, tot recordant que els darrers Jocs dels Petits Estats, a Malta, "vam ser una seixantena". A més, ha recordat la importància dels voluntaris, ja que enguany en consideren necessaris entre 400 i 500, alguns dels quals seran especialitzats en certes disciplines.

D'altra banda, el president del Comitè Organitzador ha destacat que l'acolliment de l'esdeveniment va molt més enllà: "El nostre compromís ja no és només de Jocs Olímpics i d'esport, també tenim un compromís de país, i volem que quedi el millor possible i que se'n parli bé". Finalment, ha apuntat que l'Estadi Nacional acollirà, si no hi ha canvis d'última hora, la cerimònia d'inauguració.

Cal recordar que els Jocs dels Petits Estats de l'any vinent tindran lloc a finals de maig amb la presència de nou països: Andorra, Xipre, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro i San Marino, en un total de 14 esports.