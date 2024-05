Soldeu estrenarà la temporada vinent l’Estadi Creand

El sector Soldeu de Granvalira estrenarà la pròxima temporada una nova pista d'entrenament i de competició permanent, l'Estadi Creand. Així doncs, l’actual pista negra Eslàlom, que es troba a tocar de la pista Avet, es convertirà en un espai adaptat i dedicat exclusivament als atletes. "Donarà un servei òptim als esportistes andorrans que competeixen al més alt nivell internacional", ha esmentat al respecte el gerent de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), Carles Visa.

Per oferir unes condicions favorables i fer més accessible l’estadi, l’estació instal·larà un teleesquí a la base de Soldeu que s’enfilarà fins a la part alta de la pista. A més, s’incorporaran canons de neu de baixa pressió per garantir les millors condicions possibles al traçat. "Tenir l’estadi a disposició i amb fàcil accés ens donarà certa independència, i ens permetrà acotar millor la durada dels entrenaments als Equips Nacionals, EEBE i Tecnificats", ha afegit Visa. Les obres, han apuntat, es posaran en marxa pròximament.

Per la seva part, el director esportiu de la candidatura Andorra 2029, Santi López, ha assenyalat que "serà un estadi d'entrenament en el qual els atletes podran entrenar-se sobre una base de neu dura o molt dura, simulant situacions de cursa de nivell de Copa d'Europa i Copa del Món".

En darrer lloc, el director general de Grandvalira SETAP365 i màxim responsable de la candidatura Andorra 2029, David Hidalgo, ha assegurat que "aquesta és una inversió més que demostra el nivell de compromís amb l’esquí alpí de competició, en coherència amb la nostra aposta per la Copa del Món i uns futurs Campionats del Món". "Forma part del nostre ADN esportiu donar suport a l’esquí nacional, i per això posem els recursos i els equips especialitzats necessaris perquè els atletes disposin de les millors condicions per entrenar", ha finalitzat.