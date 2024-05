Andorra Endavant afirma que les crítiques a l'informe Gide són prova de la por del Govern

En relació amb les crítiques rebudes sobre l'informe Gide envers l'Acord d'associació amb la Unió Europea impulsat per Govern, el grup parlamentari d'Andorra Endavant ha emès avui un comunicat en el qual ha deixat clar que "els atacs que patim sobre l'informe són la prova del seu impacte i de la por del Govern i dels nostres detractors", recalcant que el document prioritza en tot moment l'acció constructiva i el respecte a les institucions. "Recordem que cal allunyar-se dels debats estèrils i improductius amb finalitats de propaganda dubtosa i desacrèdit d’altres forces polítiques", assenyalen.

I és que tal com la formació política deixa patent, els "atacs personals i les crítiques dirigides" a l'informe Gide només ocupen set pàgines del total de 156 que conformen la totalitat del text, sense comptar les quatre pàgines de resum en forma de taula d'avantatges i inconvenients. "Aquest desequilibri posa en relleu la manca d'arguments sòlids dels nostres opositors i la dubtosa deontologia pel fet d’haver realitzat un contrainforme", indiquen, tot destacant que el document va ser presentat al Parlament Monegasc, precisament, sense intenció de constituir aquest afer ni de formular crítiques públiques.

Així doncs, el grup liderat per Carine Montaner envia un missatge a tots aquells que posen en dubte la qualitat del informe emès: "No rebaixarem el nostre nivell de discurs per respondre a aquestes provocacions", posant especial èmfasi en el Govern encapçalat per Xavier Espot. "És evident que el Govern, en pànic davant les intencions de vot al referèndum, intenta desesperadament desviar l’atenció amb polèmiques de poca envergadura, orquestrades via contrainformes", incideixen de nou.

A més, pel que fa a les acusacions sobre l'Acord i la conformitat a la Constitució, Andorra Endavant apuntala la necessitat de recordar que l'informe Mònaco ja ha reconegut l’absència de contradicció flagrant entre ambdues casuístiques. Així i tot, i en pro de dissipar qualsevol possible dubte, afirmen que l’informe Gide Mònaco recomana que només una decisió del Tribunal Suprem pugui confirmar aquesta conformitat: "Si el Govern d’Andorra està tan segur d’ell mateix, que recorri al Tribunal Suprem per obtenir aquesta confirmació".

Finalment, i esmentat les possibles discussions futures que es puguin crear, especialment les previstes cap a finals d'any o el primer trimestre del 2025, Andorra Endavant manifesta que es troben preparat amb rigor: "Estarem llestos per abordar aquests debats amb una motivació renovada i una determinació creixent amb els nostres experts preparats per al debat respectuós basat en arguments", recalcant de nou que "creiem fermament que la veritat i la justícia prevaldran, i que les accions basades en principis sòlids sempre acaben triomfant".