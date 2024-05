Maria Ubiergo, campiona en cadet femení a Montornès del Vallès

La base de la Federació Andorrana de Karate (FandKarate) va participar el passat cap de setmana a la XXV edició del Campionat Vila Montornès amb sis competidors. Tots ells ho van fer en la modalitat de Kata individual, tancant la participació amb tres medalles. En aquest sentit, la més destacada va ser Maria Ubiego, que es va proclamar campiona en cadet femení havent superat els tres enfrontaments previs i imposant-se a la final a Julia Rio, a qui va vèncer per 3-0.

Paulo Domingues, en cadet masculí, es va penjar la medalla de bronze després de perdre a la seminal i imposar-se a la repesca a Jon Garcia per 1-2. La mateixa medalla va ser per a Marc Rodriguez en aleví masculí després d'imposar-se a Martin Romero per 0-3.

Pel que respecta a la resta de la delegació, Gui Vieira, en aleví masculí, va caure a quarts de final i es va quedar sense opcions de repesca, mentre que Michelle Villalonga i Andrea Subirats, totes dues en cadet femení, no van superar la primera ronda.