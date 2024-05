Duna Viñals assoleix la mínima en 400 metres pel mundial sub20

Per la seva part, Guillem Arderiu va fer el rècord nacional de 100 metres amb una marca de 10.87, millorant els 10.92 que fins ara tenien ell i el Mikel de Sa. Maria Morató també va fer rècord nacional, en aquest cas en javelina, amb un llançament 30,18 metres.

El Campionat d'Andorra d'atletisme va deixar ahir una bona fita per a les germanes Viñals. Així, Duna Viñals va assolir la mínima pel Campionat del món sub20 a la prova de 400 metres amb un temps d'1:00.95, mentre que Alba Viñals va fer la mínima pel Campionat d'Europa sub18 a la mateixa prova amb un temps d'1:02.04.

Per El Periòdic

