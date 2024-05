Mejia es fa amb la plata en el Campionat de Catalunya d’Aigües Obertes

Cal destacar que la participació de la nedadora de l'AAS Sarchelles Natation 95 en l’edició d'enguany d'aquesta cita ha estat amb objectius preparatoris. Així mateix, Mejia i Kevin Teixeira (CN Antibes) participaran del 12 al 14 de juliol en les proves de 7,5 quilòmetres femenina i 10 quilòmetres masculina del Campionat d’Europa Júnior de natació en aigües obertes que se celebrarà al Rowing Center New Danube, situat a set quilòmetres de la ciutat de Viena.

Per El Periòdic

