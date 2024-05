El Bici Lab Andorra programa una quinzena d'activitats durant la Setmana de la Bicicleta

El Bici Lab Andorra celebra de l'1 al 9 de juny la Setmana de la Bicicleta, una iniciativa organitzada per commemorar el Dia mundial de la bicicleta (3 de juny), amb un programa farcit d'activitats populars per a tots els públics amb l'objectiu de donar a conèixer i promocionar aquest mitjà de transport. Tal com ha explicat el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, des del Comú s’aposta fermament perquè el Bici Lab Andorra esdevingui un ambaixador del món de la bicicleta a Andorra i al Pirineu. Per la seva banda, el cap d’àrea del Bici Lab Andorra, Eduard Tarrés, ha reafirmat l’objectiu que "el museu esdevingui un lloc on crear teixit i donar a conèixer el món de les dues rodes".

La setmana donarà el tret de sortida aquest dissabte, 1 de juny, a les 11.00 hores amb les jornades infantils de mobilitat i seguretat ciclista organitzades a la plaça del Poble en el marc de l'Aprèn a rodar. A la tarda, a les 16.30 hores, tindrà lloc el Cafè-tertúlia amb el filòsof David Murias 'La multidireccionalitat de la bicicleta' per analitzar com el vehicle de dues rodes ha influït en la humanitat. A les 18.00 hores també es farà l'espectacle familiar de malabarisme còmic sobre rodes 'Les bicicletes impossibles del professor Karoli'.

Per al dia 2, es durà a terme, a les 09.30 hores, la sortida en bicicleta de carretera 'Social Ride' amb dos recorreguts, un de 31 quilòmetres i un de 47. I, a l'arribada, hi haurà el taller de mecànica i manteniment de la bicicleta. Dimarts 4 de juny es durà a terme una ruta nocturna per la parròquia sota el nom 'Vesprejant en bici per la parròquia'. L'endemà, dia 5, s'organitza la sessió de cinema 'Ciao Pirla', un film protagonitzat per Oscar D'aniello, cantant de la Delafé y las flores azules, i que narra el viatge de 1.369 quilòmetres en bicicleta que va fer per complir l'últim desig del seu pare: retornar les seves cendres al seu poble natal.

Dijous, 6 de juny, es farà un taller de mecànica bàsica per a infants, en el qual s'abordaran els consells bàsics necessaris per tenir la bicicleta sempre a punt. Al vespre (20.00 hores), hi haurà un Cafè-tertúlia amb Ludo Jolly per descobrir l'ultraciclisme. El dia 7 es farà una master class d'spinning per gaudir del cos i la ment combinant música i coreografia sobre de la bicicleta.

Durant el cap de setmana, dissabte 8 de juny, s'organitza el contacontes 'El cotxe que volia ser una bici'; el Cafè-tertúlia 'El retorn a l'autenticitat' amb Ruben Pereiro, qui aportarà consells i trucs per restaurar una bicicleta antiga, i una sessió de pòdcast en directe des del museu amb la participació dels programes El safareig, Tabac i sobrassada i Fvck i lloc.

Finalment, la setmana es tancarà amb la pedalada popular per a tots els públics amb circuits de vuit, quatre, i dos quilòmetres, de la mà de l'Aprèn a Rodar, i una sessió de 12.00 a 14.00 hores de jocs ciclistes a la plaça del Poble amb curses lentes, un campionat d'equilibri i una gimcana ciclista.

Segons han apuntat des del Comú de la capital, totes les activitats són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia al 730090 o a [email protected].