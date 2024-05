El Govern impulsa unes jornades sobre dispositius de recerca de persones desaparegudes

El ministeri d'Afers Socials i Funció Pública ha organitzat, amb la col·laboració de l’Associació Andorrana per a la Malaltia de l’Alzheimer, unes jornades centrades en els dispositius de recerca de persones desaparegudes adreçades a efectius de Bombers, Policia, Protecció Civil i Banders, així com als agents de circulació dels comuns i el servei d’envelliment i salut del SAAS.



La iniciativa, que compta el suport de cossos de seguretat catalans, es divideix en formacions i en taules rodones per compartir experiències. Així doncs, l’objectiu és reforçar els coneixements dels agents del país implicats en aquest tipus d’actuacions i, a la vegada, posar en comú procediments amb professionals veïns. Les jornades s’emmarquen en el Pla nacional sociosanitari per a la gent gran, el qual preveu l’impuls d’accions de sensibilització.



L’activitat, que té lloc a les dependències de l’associació a Andorra la Vella i que s’estendrà fins demà, ha començat aquest dilluns al matí amb una xerrada per part dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. La conferència s’ha centrat en els dispositius de recerca de persones desaparegudes, especialment en zones forestals. La ministra Trini Marín; la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, i el secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella, han assistit a aquesta primera part del dia.



Aquest dilluns ha continuat amb una taula de debat, la qual ha comptat amb la participació dels efectius andorrans mencionats anteriorment, així com dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Municipal de Sabadell i dels Bombers de la Generalitat. La iniciativa clourà demà amb una xerrada dels Mossos d’Esquadra, una de la Policia Municipal de Sabadell i una taula de debat amb precs i preguntes.