El Govern treballa per participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Continuant amb la voluntat de donar suport als editors i escriptors del país i treballar per la internacionalització de la producció andorrana, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha anunciat que el Govern està establint converses amb la Fundació Ramon Llull per participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Mèxic). “Hem d’acompanyar els editors per consolidar la feina que estan fent, que els darrers anys és molt prolífica, i per obrir noves vies de distribució i venda dels títols andorrans”, ha assegurat Bonell. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara és l’esdeveniment més important a escala literària d’hispanoamèrica i podria obrir la porta, segons Bonell, al mercat d’Amèrica Llatina de les editorials, les obres i els autors andorrans.



Bonell ha fet aquest anunci durant la roda de premsa de la participació d’Andorra en la 83a Feria del Libro de Madrid, que tindrà lloc del 31 de maig al 16 de juny al parc del Retiro de la capital espanyola. Aquesta serà la segona vegada que oficialment el Principat tindrà un estand a la fira on s'agruparan editors membres de l’Associació d’Editors d’Andorra, una participació que compta amb el suport del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’àrea de Lectura Pública i Biblioteques.



La titular de Cultura, Joventut i Esports ha recordat que els objectius de la presència d’Andorra a la Feria del Libro de Madrid són promoure el sector editorial andorrà, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet amb suport institucional i,d’aquesta manera, "exposar i donar a conèixer a públics diferents la varietat d’escriptors i editors del país”. En l’edició d’enguany hi prendran part els editors següents: Publicacions del Govern d’Andorra, Editorial Andorra, Aloma Editors, Anem Editors, Llamps i trons, Trotalibros Editorial, Editorial i Acadèmia Masegosa, Editorial Medusa i Edicions Marinada. En total s’oferirà al públic madrileny prop de 140 títols en català i castellà.



El representant de l’Associació d’Editors d’Andorra, Oliver Vergés, ha relatat que “la Feria del Libro de Madrid és un focus de visitants molt important i per a nosaltres representa poder accedir a un mercat molt més ampli”, i ha agraït al Ministeri de Cultura “possibilitar difondre la producció editorial del país a l’exterior”. La Feria del Libro de Madrid és un dels esdeveniments literaris més importants de l’estat espanyol, organitzat per l’Associació de Llibreries de Madrid, en estreta col·laboració amb l’Associació d’Editors de Madrid i l’Associació de Distribuïdors FANDE.

L'escriptor destacat de l’estand d’Andorra serà Joan Peruga, qui ha afirmat durant la presentació als mitjans que un dels reptes dels autors andorrans, actualment, “és poder sortir del mercat local i difondre en la resta d’espais la nostra literatura” i “la Feria és un d’aquests espais que ens permeten projectar internacionalment les nostres obres”.