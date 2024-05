Aprovada per unanimitat la moció per a la redacció del Pla de prevenció dels suïcidis

El Consell General ha aprovat la moció del grup parlamentari socialdemòcrata que insta a Govern a redactar i aprovar un Pla estratègic nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi en un termini màxim de tres mesos, així com definir la proposta d’implementació de les activitats de l’Observatori de salut mental i addiccions, la qual haurà d’estar enllestida no més enllà del primer semestre del 2025.

El text presentat pels socialdemòcrates també fa èmfasi en la falta de recursos a l'Àrea de Salut Mental del SAAS i les llargues esperes que pateixen els pacients entre demanar cita i la primera visita - algunes superiors a un més -, la sobrecàrrega de les associacions professionals perquè des dels Ministeris de Salut i Afers Socials no estan realitzant les tasques, i la poca celeritat de treball del ministeri que encapçala la ministra Helena Mas.



Els grups parlamentaris han aprovat per unanimitat la moció presentada pel PS, assegurant que «la salut mental és una preocupació compartida» i també han manifestat la necessitat de treballar urgentment en aquest aspecte, ja que el nombre de pacients ha augmentat significativament sobretot després de la pandèmia. En el darrer any mig milió de persones més han hagut d'accedir al servei de salut mental.

Des del grup parlamentari de Concòrdia, la consellera general Núria Segués també ha criticat que moltes accions del PISMA encara no s’han desenvolupat i ha lamentat que el nombre d’especialistes del SAAS només hagi passat dels 17 als 22 entre el 2019 i el 2023, una xifra que, a parer de la parlamentària, encara és força reduïda. En aquest sentit, ha reclamat disposar de l’Observatori com més aviat millor, ja que «ha de permetre dimensionar el problema a Andorra» i ha de contribuir a «millorar el sistema».