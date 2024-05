El Consell General avala la compra dels frescos de Sant Esteve, que tornaran al país al juliol

Les pintures murals de l’església de Sant Esteve retornaran al Principat, a tot tardar, durant el mes de juliol. Així ho ha avançat aquest dilluns la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant una sessió del Consell General que ha servit, entre altres, per avalar la compra dels frescos ‘La flagel·lació’ i ‘El bes de judes’ a la família Bosch per un import de 2.887.500 euros. La votació només ha comptat amb l’abstenció del grup parlamentari d’Andorra Endavant després de posar en relleu «el context econòmic i social actual», en el qual «la priorització de les despeses públiques és crucial».

En tot cas, Bonell ha aclarit que el cost global, que inclou tant la compra d’aquest patrimoni cultural com l’impost de transmissions patrimonials espanyol, se sufragarà gràcies als beneficis d’Andorra Telecom de l’any passat i també a la dotació d’algunes partides pressupostades enguany que no s’exhauriran, com les dedicades a la digitalització administrativa o a les millores que s’han de fer al Santuari de Meritxell, per la qual cosa no hi haurà més endeutament.

Bonell ha defensat que amb l'aprovació d'aquest crèdit es culmina un procés que es va iniciar el 2008 i que ha comptat amb diferents moments de negociació. Es preveu que tan bon punt les obres arribin al país es col·loquin a l'Espai Columba, on ja s'estan fent els treballs d'adequació necessaris, tot i que tant des del Govern com des de l'oposició s'ha remarcat que el lloc ideal per ubicar-les seria el futur Museu Nacional, un equipament que la ministra s'ha compromès a definir i concretar abans d'acabar aquest any per tal de pressupostar una partida de cara al pressupost del 2025.

Com s’ha esmentat, la votació d’aquest punt només ha comptat amb l’abstenció d’Andorra Endavant, mentre que des dels socialdemòcrates i Concòrdia s’ha posat damunt la taula el fet que aquesta inversió «és una eina per reforçar aquest sentit de pertinença i preservar el nostre llegat històric, així com fomentar el turisme cultural».