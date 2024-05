Aprovada una Llei per alinear el sistema financer a la normativa europea

El Consell General ha aprovat el Projecte de Llei sobre l'organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús dels mercats. Aquesta llei el que farà és introduir noves obligacions relatives a la protecció dels drets dels inversors, així com en matèria d’assessorament i transparència envers els clients. Les entitats bancàries hauran d'informar, assessorar o vendre productes financers als clients de manera més precisa i evitant que s'assumeixin riscos no adequats al perfil del client. Així mateix, hi haurà d'haver assessoraments més acurats i establir una major transparència pel que fa als incentius rebuts per part de les entitats financeres dels productes comercialitzats.

L'objectiu també és transposar el paquet normatiu corresponent a la normativa europea MiFID II (Market in Financial Instruments Directive), per tal de donar compliment als compromisos assolits amb la Comissió Europea en marc de l'acord monetari.

Durant la seva intervenció, el conseller general de Concòrdia, Cerni Escalé, ha ressaltat que Andorra hauria d'haver fet aquestes actualitzacions ja fa molt temps, ja que estan incomplint l'acord monetari. En aquest sentit, ha recordat que el sector financer andorrà es troba profundament connectat amb el sector financer internacional, per la qual cosa resulta especialment rellevant que les normes que regeixen el sector financer andorrà es trobin alineades amb els alts estàndards internacionals. Escalé també ha apuntat que "si tenim problemes per transposar la directiva de MiFID II, què passarà amb les més de 1.000 que incorpora l'Acord d'associació?", ha qüestionat.

El conseller socialdemòcrata, Pere Baró, s'ha sumat assegurant que "l'aprovació del Projecte de Llei arriba tard". El conseller també ha fet un toc d'atenció reivindicant que "no ens podem permetre treballar una llei amb 30 errors tècnics, articles mal ordenats i amb errors ortogràfics", i s'ha queixat que la majoria no volgués tornar a reformular el text.