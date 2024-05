La regularització de la professió d’auditoria ja és una realitat

Un altre dels punts aprovats durant la sessió al Consell General ha estat el Projecte de Llei d’auditoria de comptes amb els vots favorables dels grups parlamentaris de la majoria i de la resta de la Cambra. D’aquesta manera, queda regulada la professió d’auditoria a Andorra «sota els principis fonamentals de rigor, transparència i independència», tal com ha remarcat el conseller general del grup parlamentari demòcrata, Salomó Benchluch, en la seva intervenció en defensa de la llei. Es tracta d’una professió amb una «llarga trajectòria al país» i, «vista la seva importància i responsabilitats associades», era indispensable «confeccionar una normativa adaptada al sector i a Andorra», ha manifestat.

El conseller taronja ha detallat que la llei regula el que ha de contenir un informe d’una auditoria, qui està autoritzat a firmar-lo, defineix les infraccions i les sancions associades, així com l’obligació del seguiment de les normes internacionals d’auditories.

La llei també exposa els requisits per exercir la professió i es fixen uns requisits acadèmics, així com un examen de competència per assegurar que coneixen bé la legislació andorrana i el català.

D’altra banda, el conseller ha explicat que «la llei introdueix un element innovador: qualsevol empresa amb una facturació superior a 10 milions d’euros durant dos anys consecutius, s’auditarà», reforçant així la transparència davant dels organismes internacionals i l’accés a fons europeus, en cas d’aprovar-se l’Acord d’associació amb la UE.