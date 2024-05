ACTINN s’incorpora com a nou membre a Sinergia

ACTINN, el clúster de la innovació i les noves tecnologies d’Andorra, ha signat un acord de col·laboració amb Sinergia, la coordinadora d’entitats empresarials tecnològiques de Catalunya. Sinergia té com a objectiu millorar la coordinació general, la interlocució i la realització d’activitats conjuntes de 22 associacions tecnològiques entre les quals figuren TIC d’Osona, TIC Bages, TIC d’Anoia, Tic Garraf/Penedès, TIC Catalunya Sud, AENTEG, CatEI, Catalunya Mobile o Blockchain Catalunya. Aquestes associacions abasten tecnologies molt diverses com poden ser el cloud, la blockchain, la Internet de les coses, el 5G, la realitat virtual, la realitat augmentada, la robòtica, els drons, la intel·ligència artificial, el machine learning, el big data, etc.

El president de Sinergia, Jordi Ortíz, afirma que aquest acord “permet establir una major coordinació i coneixement tecnològic de les diferents associacions, analitzar possibles sinergies i coordinar accions conjuntes que impulsin a Catalunya i a Andorra com a territoris referents en les noves tecnologies”. D’altra banda, el Cluster Manager d’ACTINN, Ignasi Martín, afirma que “pertànyer a Sinergia, ens permet sumar esforços per potenciar tecnologies diferencials i, fins i tot disruptives, que permetin a les empreses andorranes ser més competitives i diversificar els seus negocis.”

Sinergia és un acord de col·laboració entre diferents associacions d’empreses tecnològiques que s’aglutinen sota una mateixa marca per millorar la coordinació general, la seva interlocució, la comunicació i fer activitats conjuntes. Amb ACTINN, passa a tenir 22 associacions de l’àmbit tecnològic i té també com a partners a diferents associacions de professionals tecnològics i a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

ACTINN és el primer clúster privat d’Andorra conformat en l’actualitat per més de 95 empreses i professionals. La missió d’aquesta associació és contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses andorranes facilitant l’accés a les noves tecnologies i la innovació.