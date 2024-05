Obertes les inscripcions per a la quarta edició de l’Escaldes Sound

Des de l'organització recorden que els premiats de les edicions anteriors no es poden tornar a presentar.

Els treballs dels participants es publicaran al compte d’Instagram de l’Espai Jovent del 18 de juny al 18 de juliol i serà a través del mateix canal on el públic podrà emetre el seu vot. Els guanyadors de la 4a edició de l’Escaldes Sound es donaran a conèixer el 19 de juliol i obtindran com a premi la possibilitat de tocar en directe durant les festes majors de Cervera. En el cas dels guardonats de la ciutat catalana, el premi consistirà a tocar en directe a Escaldes-Engordany durant la celebració dels Colors de Música.

El Departament de Joventut d’Escaldes-Engordany juntament amb l’Ajuntament de Cervera organitzen la quarta edició de l’Escaldes Sound. Una oportunitat perquè els joves de 12 a 30 anys, d’ambdós territoris, puguin mostrar al públic internauta els seus dots musicals. I és que l’Escaldes Sound és un concurs de música juvenil que té per objectiu identificar i promocionar les iniciatives musicals sigui de solistes, cantautors o grups musicals novells o semiprofessionals que pretenen fer-se un lloc dins el panorama musical. Els interessats poden fer la seva inscripció des d’avui fins al 17 de juny (ambdós dies inclosos) a través dels canals del Comú d’Escaldes-Engordany o de l’Espai Jovent. A partir d’aleshores ja podran presentar el tema musical amb què competiran a l’Escaldes Sound.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació