Encamp obre el 4 de juny les inscripcions per a les activitats d’estiu d’infants i joves

El Comú d’Encamp obrirà les inscripcions per participar en les activitats d’estiu del Llaç d’Animació, l’Àrea de Jovent i l’Espai Jove d’Encamp i del Pas de la Casa el pròxim dia 4 de juny, a partir de les 10 h. Les persones interessades podran realitzar les seves inscripcions a les recepcions dels centres esportius de la parròquia.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que “s'ha treballat en una oferta de lleure per a l’estiu amb una alta qualitat pedagògica i lúdica, com és habitual, i amb l’objectiu, alhora, de facilitar a les famílies la conciliació familiar i laboral”.

El total de les activitats es realitzaran de l’1 de juliol al 6 de setembre, i estan destinades a infants i joves de 3 a 17 anys, els quals podran adherir-se al grup que correspongui per la seva edat i les activitats que vulguin desenvolupar. La temàtica d’aquest estiu girarà al voltant de les 7 arts clàssiques i sota l’eslògan ‘Els guardians de les arts’. Els infants i joves d’Encamp i del Pas de la Casa, alertats per un missatge misteriós, decideixen unir forces per enfrontar-se a Artonox, un ésser malèvol arribat d’un altre planeta que vol destruir les arts clàssiques. Setmana a setmana, els infants i joves es desplacen a diferents llocs del món per trobar relíquies que simbolitzen les arts, com la partitura màgica que inspira les composicions musicals, esdevenint guardians d'aquestes relíquies.

Així doncs, hauran de superar desafiaments artístics i aprendran la importància de la creativitat. La dansa, el cinema i la literatura es convertiran en parts crucials de la col·lecció, forjant un bastió contra Artonox. Amb determinació, tots es convertiran en herois i heroïnes de la cultura, derrotant a Artonox i restaurant l'equilibri de la societat i el planeta Terra. El programa d'estiu, impulsat des del Departament de Cultura, Infància i Joventut, es convertirà en una inoblidable aventura plena de creativitat i convivència, en el marc de l’educació en el lleure.

D'altra banda, la corporació encampadana informa que l'activitat de les colònies als Cortals, adreçada a infants i joves dels 8 als 17 anys, quedarà dividida en tres torns al llarg de l'estiu (de l'1 al 10 de juliol, del 15 al 24 de juliol i del 29 de juliol al 7 d'agost) amb un total de 40 places per torn. Els preus per als infants i joves de la parròquia serà de 239,4 euros; per als residents a Andorra de 285,5 euros i per als no residents de 483,8 euros. Així mateix, s'aplicarà un 10% de descompte amb el Carnet Jove o Carnet Piolet, i un 20% de descompte pel segon germà o germana.

Els infants dels 6 als 11 anys podran gaudir d'unes setmanes “inoblidables” a l'Àrea de Jovent d'Encamp i el Pas de la Casa. Aquest any, les activitats aniran de l'1 del juliol al 6 de setembre, de les 8 a les 20 hores, amb un preu per setmana, per tal d'ajudar a l'organització de les famílies, i un total de 70 places per setmana a Encamp i 20 places per setmana al Pas de la Casa. En aquest sentit, el preu per setmana de cinc dies serà de 88,9 euros i per a una setmana de quatre dies de 77,8 euros. També s'aplicaran els mateixos descomptes que en el cas anterior.

Finalment, el Llaç d'Animació d'Encamp i el Pas de la Casa rebrà els infants dels 3 als 5 anys, de l'1 del juliol al 6 de setembre, amb un horari de 8 a 20 hores, per fer d'aquest estiu un període màgic. Cal destacar que aquest any es disposen de 30 places per setmana a Encamp i 30 places al Pas de la Casa. Els preus per setmana també són de 88,9 euros (cinc dies per setmana) i de 77,8 euros (quatre dies per setmana) i s'apliquen els mateixos descomptes.