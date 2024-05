500 permisos per a la temporada d’estiu

La quota de la temporada d'estiu d'aquest any serà de 500 permisos amb possibilitat que es pugui ampliar un 30% més. Així s'ha acordat en el Consell Econòmic i Social celebrat aquest matí entre la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, la patronal i els sindicats i la previsió és que s'aprovi en Consell de Ministres la setmana vinent.

Tal com ha indicat Marsol en declaracions als mitjans de comunicació, l'objectiu del Govern és mantenir el criteri que s'està aplicant, amb la "voluntat de limitar les quotes en general". A més, ha explicat que l'any passat la quota era de 600 permisos i es va fer efectiva en 575. La quota, que anirà orientada al sector de la hostaleria, estarà oberta a partir del pròxim 12 de juny fins al 15 de setembre. La ministra ha exposat també que el projecte de llei de creixement sostenible i dret a l'habitatge se sotmetrà d'aquí a una setmana al CES perquè emeti el seu dictamen.

Per part de la CEA, Iago Andreu ha donat el vistiplau a aquesta quota d'estiu, detallant que "sembla raonable que la quota sigui de 500 persones amb un 30% ampliable".

Sobre els increments salarials, Marsol ha recordat que correspon a patronal i sindicats posar-se d'acord, consensuar una proposta i portar-la al CES. Govern no hauria d'intervenir més enllà del salari mínim, tal com ha fet els darrers anys per equilibrar els salaris. Sobre com s'està duent a terme aquesta negociació, la ministra ha detallat que Govern està fent una actualització de l'estudi del cost de la vida, perquè patronal i sindicats tinguin la informació necessària per veure com han d'evolucionar els increments de salaris. Sobre aquesta qüestió, Gabriel Ubach ha detallat que "és difícil saber quant li cal a una persona per viure en aquest país si no hi ha dades". A més, va tornar a recordar que s'ha d'anar deixant de banda el fet de pensar només en pisos de lloguer i fer que la gent pugui comprar-se un pis. A més, Ubach es pregunta quina vida volem, "si el de Ferrari i Lamborghini o una Andorra normal com fins ara", destacant que "no podem anar a una Andorra de pisos a 1.500 euros i Ferraris amb els salaris que tenim".