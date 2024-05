Igualtat organitza un cinefòrum sobre el repartiment desigual entre homes i dones

La Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana organitza l’acte ‘Qui organitza el dia a dia a casa teva? Cinefòrum sobre la càrrega mental que pateixen les dones’, que tindrà lloc aquest dijous 30 de maig a les 18.30 hores a la sala 3 dels Cinemes Illa Carlemany.

L’assistència és gratuïta i cal inscriure’s a [email protected]. La iniciativa consisteix en la visualització del curtmetratge ‘La loca y el feminista’, dirigit per Sandra Gallego i nominada als premis Goya 2024 en la categoria de millor curtmetratge. Es tracta d’una conversa sobre el significat de l’exercici del feminisme i l’ús que se li dona a aquesta paraula; d’una conversa de parella sobre el repartiment desigual de les tasques de la llar i la càrrega invisible que les dones assumeixen majoritàriament.

Amb aquesta projecció es convida a reflexionar i a fer una anàlisi de la corresponsabilitat dins de la llar, centrant-se en totes aquelles tasques logístiques i organitzatives que impliquen una constància i esforç mental que poden generar estrès i altres problemes de salut mental. Per aprofundir en aquesta reflexió, la cap de l’àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, Mireia Porras, i la periodista Marisol Fuentes protagonitzaran una taula rodona, que estarà moderada per Laura Cugat, també periodista. L’objectiu és compartir situacions quotidianes en les quals està present la càrrega mental pel repartiment desigual de les tasques de la llar, que habitualment afecta les dones, així com abordar les possibles conseqüències.