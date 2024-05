El trial torna a Andorra amb el seu vessant més sostenible

El Campionat del Món de trial tornarà a aterrar al Principat. Ho farà enguany el cap de setmana del 7 al 9 de juny a Sant Julià de Lòria, en la que serà la 26a edició del Trial d'Andorra, amb un vessant més sostenible que mai. Així, aquest 2024 es torna a comptar amb el programa KiSS, una iniciativa de la Federació Internacional de Motociclisme que té per objectiu organitzar esdeveniments esportius amb una apropiada gestió del medi ambient. "Que la FIM vingui cada any a Andorra pel mundial de trial és una tradició", ha comentat el vicepresident primer de la dita federació, Ignasi Verneda, afegint que la prova andorrana és "l'única que ofereix un entorn natural de primera". En l'acte també han estat presents el cònsol major de la parròquia laurediana, Cerni Cairat; el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku; el secretari d'Estat de Joventut i Esports del Govern, Alain Cabanes; la presidenta de la Federació Motociclista d'Andorra (FMA), Natàlia Gallego, i la directora de la Comissió de Sostenibilitat de la FIM, Kattia Juárez.

El Campionat del Món tot just acaba de començar, i Andorra serà la segona prova després del Japó, la qual va tenir lloc entre el 17 i el 19 de maig, i comptarà amb dues proves puntuables. En aquest sentit, la cita acollirà les tres categories masculines, amb 73 pilots ara per ara incrits: 12 ho faran a la categoria reina, TrialGP; 43 ho faran en Trial 2, i 18 en Trial 3. Pel que respecta a la participació andorrana, Gaudi Vall repetirà en la categoria Trial 2, mentre que Edgar Garcia s'estrenarà en Trial 3, al qual el seu germà, Joan Miquel Garcia, li farà de motxiller. Des de la FMA han esmentat que Jordi Lestang no hi participarà enguany, ja que està molt centrat en el seu àmbit laboral, tot i que confien que l'any vinent torni a participar en cites internacionals com aquesta i el Campionat d'Espanya. El resident Toni Bou serà, com de costum, el gran reclam.

Quant al calendari, el divendres dia 7 es faran les inspeccions, tècniques i administratives, i els entrenaments oficials, mentre que dissabte i diumenge seran els dos dies de competició. Enguany hi haurà tres zones per al públic. La primera i la segona se situaran al voltant del Coma Bella, de la tres a la cinc estaran a mà esquerra pujant a la cota 1.600 de Naturland, i de la sis a la 12 es trobaran al costat dret. "És una zona amb grans salts i grans roques, ben coneguda per tots els trialers i que demostrarà el gran nivell que tenen", ha esmentat Gallego.

Envers el projecte de sostenibilitat, la presidenta de la FMA ha assenyalat que el duen a terme per demostrar encara més "el nostre compromís mediambiental". En relació amb això, s'han programat diferents actes per donar-li visibilitat. En un primer lloc es duran a terme campanyes de comunicació amb participants de renom; així mateix, tots els pilots s'adheriran el divendres al compromís dels quatre principis de la Unió Internacional de Conservació de la Natura.

Cal recordar que el Principat va ser el primer país, l'any 2013, en organitzar una prova motociclista sota el lema KiSS fora d'un circuit de velocitat, repetint l'any 2021 i aquest 2024. I com en aquelles edicions, enguany es repartirà entre públic els KiSS Kits, que incorporaran elements per evitar que els residus es quedin a la muntanya. En afegit, es farà un concurs enfocat als més petits centrat en què puguin trobar respostes sobre la biodiversitat andorrana, i Gallego ha apuntat que l'esdeveniment serà neutre en emissions de CO₂.