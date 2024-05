Cardelús aterrarà aquest cap de setmana a Mugello

El circuit de Mugello serà aquest cap de setmana l’escenari del setè Gran Premi de la temporada del Campionat del Món de MotoGP, amb un Xavi Cardelús que aterrarà a Itàlia després d'haver protagonitzat la seva millor actuació al mundial de Moto2, no només de la present temporada sinó, possiblement, de la seva trajectòria esportiva, després d'assolir la 16a plaça.

Així doncs, l'andorrà tornarà a pujar-se a la Kalex de l’equip Fantic Racing per donar continuïtat a la trajectòria ascendent que ha protagonitzat en les tres últimes cites en un dels traçats més llargs i exigents del certamen mundialista, amb poc més de 5.200 metres de recorregut i 15 revolts dels quals més d’una tercera part són molt tècnics i exigents amb el pilotatge. A més, el pilot pirenaic no té molt bon record del traçat toscà, quan l'any 2022, durant la seva participació amb MotoE, va patir una forta caiguda que el va fer passar per quiròfan, tot i que aquesta "no m'afecta gent ni mica".

"L'evolució que estic tenint al llarg de les últimes curses i l’important pas endavant del passat cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya, em fan afrontar aquesta visita al Circuit de Mugello amb moltes ganes i la intenció de seguir creixent en el Campionat", ha esmentat Cardelús. L'andorrà sap que no serà un cap de setmana fàcil, però se centrarà a mantenir la línia de treball "i el que hem de fer nosaltres és seguir la línia de treball".

Els horaris de les dues jornades d’entrenaments de divendres i dissabte seran els habituals, igual que la cursa, programada a les 12.15 hores. En aquest cas, està programada a 19 voltes.