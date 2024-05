Jordi Raposeiras, vuitè en la segona cita del Ninja Spirit Trophy

El circuit de Vallelunga (Roma) va acollir el passat cap de setmana la segona cita del Ninja Spirit Trophy, amb la Kawasaki ZX-4RR, on Jordi Raposeiras va finalitzar vuitè. Als classificatoris, segons han apuntat des del seu equip, l'andorrà es va equivocar buscant el setting de la motocicleta, per la qual cosa va ser relegat una posició i va sortir novè. Ja en la cursa del diumenge, el pilot va aconseguir remuntar fins a la sisena plaça, però un problema amb el canvi de marxes el va fer caure fins a arribar vuitè. En aquest sentit, han apuntat estar descontents amb el resultat obtingut, però "estem aprenent de la nova cilindrada i dels circuits italians". La pròxima cursa per a 'Rapo' arribarà a finals de juny a Mugello, un circuit en el qual encara no ha corregut tot i que se'l coneix a la perfecció.