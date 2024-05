El Comú d'Andorra la Vella alerta d’intents de 'phishing' suplantant la seva identitat

El Comú d'Andorra la Vella alerta que s'han detectat intents de 'phishing' suplantant la seva identitat. En aquest sentit, es recorda als ciutadans i empreses que des de la corporació mai es facilitarà informació bancària d'un compte estranger per a efectuar pagaments.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació