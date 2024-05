El pavelló Germans Riba d’Ordino acollirà dissabte el Trofeu Primavera de karate

El Trofeu Primavera de karate d'enguany tindrà lloc aquest dissabte, a partir de les 09.00 hores, al pavelló Germans Riba d'Ordino. Organitzat per la Federació Andorrana de Karate, el campionat serà en la modalitat de Kata (tècnica) i en Kumite (combat). Cal recordar que és un dels certàmens destinats als més petits del país, a infants des dels 5 fins als 11 anys, i en aquesta edició hi ha un total de 56 inscrits. La llista de clubs que hi prendran part és al següent: Club Karate Fudo-Shin d'Escaldes-Engordany, Club Karate Xavier Herver d'Ordino, Club Karate Jion de La Massana, Club Karate Encamp i el Club Karate Tradicional Canillo.