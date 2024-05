Obed Asensio, segon a un torneig de fins a 2.000 punts de rànquing francès

Obed Asensio va assolir el segon lloc al torneig de tennis taula que va acollir la vila francesa de Neuves-Maisons, després de perdre a la final per un ajustat 3-2 contra un jugador parisenc. Cal destacar que el certamen era de fins a 2.000 punts de rànquing francès. D'altra banda, el competidor de la Federació Andorrana de Tennis Taula (FATT) s'ha classificat per al Campionat del Departament de la regió francesa del Gran Est, en categoria sènior i juvenil, que tindrà lloc el 15 i 16 de juny a la vila d'Haguenau.

Per El Periòdic

