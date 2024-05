L'Enfira't enceta la 3a edició amb una forta presència dels concessionaris

"Animem a tots els encampadans, i la resta dels ciutadans d'Andorra, que ens acompanyin". D'aquesta forma, el cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernàndez, ha començat la presentació de la 3a edició de l'Enfira't, l'esdeveniment que se celebra a la parròquia aquest 1 i 2 de juny i en el qual es pretén dinamitzar la parròquia per poder donar cabuda als comerciants tant d'Encamp com del Pas de la Casa. La consolidació de la fira es demostra amb la línia estable d'aparadors, que enguany es manté en 70 i amb la forta irrupció del sector automobilístic. "Dels set concessionaris que hi ha a la parròquia, estaran cinc amb la seva mostra de vehicles a l'aparcament sant Miquel, on també es col·locarà la zona infantil amb inflables i alguna activitat de la mà per Grandvalira", ha explicat el conseller d'Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot.



Enguany, la partida pressupostària no ha variat respecte a l'any anterior, mantenint-se en 70.000 euros. A banda, des de la corporació comunal volen traspassar la barrera dels 3.000-3.500 visitants assolits el 2023. "Sabem que els podem aconseguir, seria una bona participació", ha confirmat Marot, afegint que el factor determinant serà la climatologia. Els horaris seran de 10.00 a 20.00 hores, amb pausa de 14.00 a 16.00 hores perquè els participants puguin anar a dinar. "La sala d'exposicions quedarà oberta com a punt de restauració, on hi haurà set punts", ha revelat. En funció del sector comercial, els estands s'ubicaran en un lloc diferent de la vila d'Encamp.



Des del pàrquing sant Miquel, es passarà a la plaça sant Miquel, on hi estarà concentrat l'escenari d'espectacles amb grups encampadans. "Fent aquest traçat guanyem visibilitat i qualitat", ha declarat. Al passeig de l'Alguer es realitzaran els diferents esdeveniments esportius com el bàsquet o el futbol, tenint en compte que aquells que necessiten un espai tancat (ping-pong o 'slots' de cotxes teledirigits) estaran a l'interior del Complex Esportiu, en què també hi haurà aparadors de sostenibilitat i reciclatge amb l'objectiu de donar visibilitat a les polítiques mediambientals del Comú. A l'escenari de la sala de festes, s'instaurarà 'Àgora', un espai on hi haurà diversos col·loquis amb empreses i esportistes, com l'alpinista Stefi Troguet. Finalment, al carrer Prat Gran de l'Areny s'instauraran les carpes de les empreses de construcció, serveis i fabricants, així com de les associacions i clubs esportius.



"Volem agrair tant la col·laboració de tots els participants, com la del ministeri de Cultura, perquè es fan jornades de portes obertes de l'hotel Rosaleda, del museu de l'Electricitat i del museu de l'Automòbil", ha apuntalat el conseller d'Esports i Reactivació Econòmica. A més, des del Comú d'Encamp realitzaran també portes obertes del museu Casa Cristo amb reserva prèvia. "Sabem que és allargar dos dies el seu treball, però és una oportunitat molt gran per tenir una vitrina i captar clients", ha incidit. Per la seva banda, Fernàndez ha remarcat que "tothom hi té cabuda" envers els espais disponibles per a totes les franges d'edat.



Pel que fa a les afectacions viàries, només s'han contemplat el tall del pàrquing de sant Miquel i el Prat Gran de l'Areny, on a partir de dijous a la tarda no es podrà aparcar i després de l'entrada a les escoles de divendres, es tancarà al trànsit. "Tot l'Enfira't serà de vianants amb només un pas de vianants entre el carrer Prat Gran de l'Areny i el passeig de l'Alguer, on posem agents de circulació", ha destacat, informa l'ANA.